McDonald’s заподозрили в неуплате налогов ЕС с 2009 года

Евросоюз может заставить McDonald’s выплатить $500 миллионов из-за того, что компания не платит полную сумму налога.

Как сообщает газета The Financial Times, компания McDonald’s с 2009 года платит налог в размере 1,49%. При этом в Люксембурге, где находится штаб-квартира компании быстрого питания, налог составляет 29,2%. Таким образом, пишет издание, Евросоюз может обязать McDonald’s выплатить штраф в размере $500 миллионов.

Отмечается, что представители компании отрицают какие-либо проблемы с неуплатой налогов.

Издание, в свою очередь, замечает, что аналогичный штраф ЕС может наложить на компанию Amazon.