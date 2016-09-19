Деньги
Источник: Life
09:22, 19 Сентября 2016 Версия для печати

ЦБ отозвал лицензию у банка, входящего в топ-100

19 сентября Банк России отозвал лицензию у московского банка «Росинтербанк».

Согласно заявлению регулятора, Центробанк (ЦБ РФ) отозвал лицензию у «Росинтербанка» за утрату капитала, сообщает Life, ссылаясь на сайт ЦБ РФ.

«Росинтербанк» неадекватно оценивал риски при неудовлетворительном качестве активов. Также оценка кредитного риска и объективное отражение стоимости активов в отчётности банка спровоцировали утрату его собственного капитала, поэтому ЦБ РФ принял решение отозвать у него лицензию.

«Росинтербанк» являлся участникам системы страхования вкладов. По данным ЦБ РФ, банк занимал 68 место в банковской системе страны.

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