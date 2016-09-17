Деньги
Источник: Интерфакс
10:40, 17 Сентября 2016 Версия для печати

В РФ выросла численность материально обеспеченного населения

Численность россиян с доходами ниже прожиточного минимума в текущем году снизилась на 300 тысяч человек.

Согласно данным Росстата, численность населения, которые получают зарплату ниже прожиточного минимума, составила 21,4 миллиона человек, сообщает «Интерфакс».

Два года назад численность бедного населения страны составляла 18,9 миллиона человек.

В прошлом году прослеживался существенный рост уровня бедности из-за высокой инфляции.

В частности, уровень бедности в стране в первом полугодии текущего года составил 14,6% против 15,1% аналогичного периода в 2015 году и 13,1% в первом полугодии 2014-го.

Прожиточный минимум в России во втором квартале текущего года увеличился до 9 956 рублей на человека в месяц (в первом квартале прожиточный минимум составлял 9 776 рублей).

В целом по стране средние денежные доходы граждан во втором квартале 2016 года составили 30 000 рублей в месяц, в первом квартале – 26 400 рублей.

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