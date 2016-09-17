Деньги
Источник: Газета.ru
10:15, 17 Сентября 2016 Версия для печати

Минтруд хочет сохранить размер пособия по безработице в 2017-м

Министерство труда и социальной защиты РФ предложило не повышать текущий размер пособия по безработице в будущем году.

Соответствующий документ размещен на официальном портале проектов нормативно-правовых актов, сообщает «Газета.ru».

«Установить на 2017 год минимальную величину пособия по безработице в размере 850 рублей и максимальную величину пособия по безработице в размере 4900 рублей», — говорится в проекте.

В материале также отмечается, что размер пособия по безработице будет действовать до принятия федерального закона «О внесении изменений в закон Российской Федерации "О занятости населения в Российской Федерации"».

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