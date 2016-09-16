ВПБ подал в суд на ЦБ после назначения временной администрации

Центробанк РФ назначил временную администрацию в Военно-промышленном банке сроком на полгода.

Текст соответствующего приказа был опубликован на официальном сайте регулятора.

«Возложить с 16 сентября 2016 года на государственную корпорацию "Агентство по страхованию вкладов" функции временной администрации по управлению Военно-промышленным банком сроком на шесть месяцев», – говорится в документе.

Кроме того, согласно приказу, Банк России лишил органы управления банком полномочий на время работы временной администрации. Также Центробанк ограничил права учредителей банка, связанные с участием в его уставном капитале, в том числе право на созыв общего собрания акционеров организации.

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