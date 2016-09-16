Деньги
10:43, 16 Сентября 2016 Версия для печати

ВПБ подал в суд на ЦБ после назначения временной администрации

Центробанк РФ назначил временную администрацию в Военно-промышленном банке сроком на полгода.

Текст соответствующего приказа был опубликован на официальном сайте регулятора.

«Возложить с 16 сентября 2016 года на государственную корпорацию "Агентство по страхованию вкладов" функции временной администрации по управлению Военно-промышленным банком сроком на шесть месяцев», – говорится в документе.

Кроме того, согласно приказу, Банк России лишил органы управления банком полномочий на время работы временной администрации. Также Центробанк ограничил права учредителей банка, связанные с участием в его уставном капитале, в том числе право на созыв общего собрания акционеров организации.

Ранее стало известно о том, что Центробанк отключил ВПБ от системы приема банковских электронных срочных платежей (БЭСП). После этого руководство банка ввело ограничения на снятие наличных с депозитов, а также с банковских карт и перестал принимать новые средства от

Председатель совета директоров ВПБ Юрий Колток рассказал газете «Ведомости», что ЦБ фактически остановил работу банка. При этом Колток отметил, что ВПБ попросил у регулятора разъяснений по этому поводу, однако ответа пока не получил. В связи с этим банк подал в Арбитражный суд Москвы заявление о признании решений и действий Банка России незаконными.

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