В ЦБ обеспокоены возможным замедлением темпов инфляции

Банк России уверен, что в будущем инфляция в стране продолжит замедляться.

Ранее Sobesednik.ru сообщал, что банк России снизил ключевую ставку до 10% годовых на фоне замедления роста инфляции.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина сообщила, что инфляция будет не повышаться, а понижаться, но темпы инфляции могут замедлиться, сообщает РИА «Новости».

«Инфляция будет продолжать замедляться, и в этом мы, как и участники рынка, абсолютно уверены. Риски заключаются в том, что темпы инфляции могут застрять на уровне 5–6%, не достигнув целевого показателя», — заключила Набиуллина.

Она пояснила, что в настоящее время стоит вопрос о снижении инфляции до 4% к концу 2017 года. Но глава ЦБ подчеркнула, что цель заключается в достижении устойчивого результата по инфляции вблизи 4% и закреплении этого результата.