Деньги
Источник: Зарубежные СМИ
11:53, 16 Сентября 2016 Версия для печати

США просят Deutsche Bank заплатить 14 млрд долларов за кризис

В Минюсте США предложили немецкому банку Deutsche Bank заплатить 14 млрд долларов для урегулирования исков.

Как пишет газета Wall Street Journal, Министерство юстиции США предложило крупнейшему немецкому банку Deutsche Bank прекратить расследование в отношении организации в обмен на 14 миллиардов долларов. Речь идет о расследовании ведомства в отношении действий финансистов с документами по ипотеке, ставшими причиной мирового финансового кризиса в 2008 году, отмечает издание.

Сообщается, что сумма, названная Минюстом, пока носит предварительный характер. Представители Deutsche Bank подтвердили информацию о предложении американской стороны, отметив, что банку предложили выдвинуть ответные условия. Немцы заявили, что не намерены заключать договор с Минюстом на основании его предложения.

«Deutsche Bank не планирует заключать соглашение по урегулированию исков в районе озвученной цифры. Переговоры только начались», — заявили в банке.

По данным СМИ, юристы Deutsche Bank полагают, что сумма сделки может составить от двух до трех миллиардов долларов.

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