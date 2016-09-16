ЦБ снизил ключевую ставку до 10% из-за сокращения инфляции

Банк России снизил ключевую ставку до 10% годовых на фоне замедления роста инфляции.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на релиз регулятора, Банк России принял решение снизить ключевую ставку на 0,5 процентных пункта (п.п.), то есть до 10% годовых. Данное решение руководства Банка России связано с замедлением процесса инфляции и снижением инфляционных ожиданий.

«Для закрепления тенденции к устойчивому снижению инфляции, по оценкам Банка России, необходимо поддержание достигнутого уровня ключевой ставки до конца 2016 года с возможностью ее снижения в 1-2 квартале 2017 года», – говорится в релизе Банка России.

По словам финансовых аналитиков, опрошенных агентством ТАСС, многие из них ранее прогнозировали снижение ставки на 0,5 п.п. По оценкам экспертов, снижению ставки способствует замедление уровня инфляции и снижение волатильности на валютном рынке.

Агентство отмечает, что Центробанк не вносил корректировок в свой базовый прогноз по инфляции и по-прежнему рассчитывает на снижение индекса потребительских цен до уровня 5-6% к концу 2016 года.