Адвокат объяснил, почему не приходят уведомления о налогах

Сейчас можно получать уведомления и на сайте ФНС, и по почте

Sobesednik.ru выяснил причины неполучения уведомлений о налогах и узнал об изменениях в регулировании данной процедуры.

«Мне давно не приходили уведомления о налогах. Говорят, их отменили и теперь нужно узнавать о них самостоятельно в интернете. Это правда?»

Инна, Московская область

О том, что изменилось для налогоплательщика и стоит ли дальше ждать налоговых уведомлений по почте, рассказывает налоговый адвокат Оксана ТУМАНОВА:

– Что бумажные уведомления отменены, неправда. Изменения есть, но коснулись они только личного кабинета налогоплательщика, причем они – к лучшему: раньше, если налогоплательщик регистрировал личный кабинет (ЛК) на сайте ФНС России, все налоговые уведомления приходили только через него. Чтобы получать бумажные уведомления, налогоплательщик должен был отказаться от использования ЛК. Сейчас можно получать уведомления и через ЛК, и по почте. Для этого нужно через личный кабинет подать уведомление об этом в ФНС. Все, кто не зарегистрирован на сайте и не имеет ЛК, по-прежнему будут получать налоговые уведомления по почте. Данные изменения вступили в силу с 2 июня 2016 года.

Что касается уведомлений по почте, то они могут приходить с задержками по разным причинам: это может быть связано как с работой почтового ведомства, так и с работой налоговиков, которые рассылают уведомления зачастую не вовремя или ошибаются с адресом. Но обязанность уплаты налогов возникает только после получения уведомления. То есть если оно пришло с опозданием и сроки, в которые нужно оплатить налоги, нарушены, налогоплательщик может не платить, а обратиться в налоговую инспекцию с претензией или судиться. Для этого нужно сохранить письмо, на котором есть штемпели, сообщающие, когда оно было отправлено и когда получено.

Однако отстоять свои права в таком случае сложно и не всегда есть смысл судиться. Но если, скажем, вам пришло уведомление с требованием оплатить налоги за период свыше трех лет, что случается, думаю, в ситуации стоит разбираться.