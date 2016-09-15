Работы нет, но вы держитесь. Как выжить безработному в России

Sobesednik.ru решил напомнить, что сегодня от потери работы не застрахован никто.

Человек, временно оставшийся не у дел, может искать работу самостоятельно, а может обратиться в учреждения, о которых в критической ситуации безработные частенько просто забывают – на биржу труда. Вакансию в Кремле вам вряд ли подберут, но официально полученный статус безработного имеет важный плюс – выплату пособия по безработице.

Сколько платят безработным?

Если вы не злостный дебошир, не тунеядец и не вчерашний выпускник, впервые ищущий работу, вам положен максимальный размер пособия – 4900 рублей в месяц. Эту сумму получают 90% всех официальных безработных.

Минимальный размер пособия – 850 рублей, помноженный на районный коэффициент (во всех регионах разный – от 1 до 2). Минималку дают проблемным работникам: тем, кто был уволен по статье за нарушение трудовой дисциплины, болтается без какой-либо занятости уже больше года, проработал на последнем месте меньше 26 недель либо впервые ищет работу.

В ряде регионов безработным также компенсируют транспортные расходы на время поиска работы, прохождения обучения, переквалификации. В Москве, например, эта сумма составляет 1190 рублей.

Также безработному оплатят обучение новой специальности из перечня тех, что есть в центре занятости.

Кому пособие не положено?

Статус безработного, а значит, и пособие не смогут получить пенсионеры, студенты, предприниматели, учредители предприятий и фирм, а также те, кто находится в местах лишения свободы.

Как получить выплату?

В районной службе занятости необходимо зарегистрироваться.

Документы, которые нужны для этого:

• паспорт;

• заявление;

• трудовая книжка или документ, заменяющий ее;

• документы об образовании и квалификации (дипломы, аттестаты, сертификаты);

• справка о зарплате за последние 3 месяца.

Сколько можно получать пособие?

Пособие по безработице платится в течение 12 месяцев подряд. Но придется выполнить ряд условий. Во-первых, нужно не реже чем раз в месяц появляться в центре занятости, а также просматривать подобранные вакансии. Если безработный больше двух раз отказывается от подходящих предложений о работе, выплаты пособия могут приостановить на три месяца. Подходящей считается работа, которая соответствует профессиональной пригодности работника, условиям последнего места работы, состоянию здоровья и транспортной доступности до рабочего места.