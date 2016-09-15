Деньги
Источник: ТАСС
07:20, 15 Сентября 2016 Версия для печати

МВФ выделил Украине $1 млрд и наметил планы на будущее

14 сентября совет директоров МВФ решил выделить Украине транш в размере $1 млрд.

Sobesednik.ru ранее писал о том, что Россия была против выделения Украине транша от Международного валютного фонда (МВФ). Киев, вопреки протесту РФ, не терял надежды.

Как сообщает ТАСС, совет директоров МВФ принял решение о выделении Украине $1 млрд вечером 14 сентября. Таким образом, МВФ за все время антикризисной программы предоставил Украине $7,62 млрд.

Источники агентства отмечают, что на собрании были намечены планы на будущее. Так, например, Украина должна будет получить $1,3 млрд от МВФ в ноябре, а после — $2 млрд в феврале.

Изначально размер траншей был установлен на уровне $1,7 млрд.

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