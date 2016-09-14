Деньги
Источник: Сайт Правительства России
08:30, 14 Сентября 2016 Версия для печати

Медведев выделил 3,3 млрд из бюджета на поддержку автопрома

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал указ о выделении бюджетных средств на поддержку российских автопроизводителей.

Текст соответствующего постановления был размещен на сайте правительства РФ. Согласно документу, на поддержку российского автопрома из госбюджета будет выделено 3,3 миллиарда рублей.

«Минпромторгу РФ направляются бюджетные ассигнования в размере 3,3 млрд рублей для предоставления в 2016 г. субсидий из федерального бюджета российским организациям автомобилестроения», — сказано в постановлении.

Как отмечается в документе, субсидии призваны компенсировать части затрат производителей на улучшение технических характеристик (омологацию). Также они направлены на подтверждение соответствия выпускаемой продукции международным стандартам качества.

«Указанные средства были предусмотрены в федеральном бюджете на 2016 г. Утверждены также правила предоставления субсидий на эти цели», – говорится в документе.

В справке к постановлению отмечается, что в настоящее время продвижению российской автомобильной техники препятствуют различия в технических и потребительских требованиях.

«К наиболее существенным из них можно отнести, в частности, требования по более высоким экологическим стандартам, по усовершенствованию производимой техники, необходимость производства техники для специальных климатических версий»,— подчеркивается в пояснении.

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