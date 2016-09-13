Как не проиграться в банковские карты. Новые схемы мошенников

«Банк России с физическими лицами не работает и никакого отношения к СМС-сообщениям и имейл-рассылкам не имеет...»

Sobesednik.ru узнал о новых способах выуживания мошенниками денег с банковских карт.

Центробанк на проводе, шлите деньги!

Многим в последнее время приходило СМС: «Ваша банковская карта заблокирована. Информация по телефону: +7-ХХХ-ХХ-ХХ, ЦБ РФ».

– Банк России с физическими лицами не работает и никакого отношения к СМС-сообщениям и имейл-рассылкам не имеет, – предупреждают в ЦБ. – Гражданин, позвонивший по указанному в сообщении номеру, как правило, попадает в фальшивую «службу безопасности» Банка России или Сбербанка, где его убеждают в том, что в системе произошел серьезный сбой, и предлагают подойти к ближайшему банкомату и произвести действия, которые ему скажут. Либо попросят сообщить данные своей карты, чтобы ее можно было «разблокировать».

Ни то, ни другое делать категорически нельзя – ваши деньги попадут в руки мошенников.

– Для держателя банковской карты главный контакт указан на обратной стороне пластиковой карты, и звонить в случае чего нужно только по этому телефону либо по номеру, который указан на официальном сайте вашего банка, – советует заместитель начальника аналитического департамента Ассоциации российских банков Сергей Пенкин.

«Получите деньги!»

Получать деньги любят все. На этом и играют мошенники.

– Вам положена компенсация, помощь, выплата, – сообщают в СМС, по телефону или в электронном письме преступники, которые не стесняются представиться соцработниками, сотрудниками министерств или ведомств. – От вас нужны данные для зачисления средств.

Как только вы сообщаете данные своей карты, доступ к ней получают карточные воры.

Вариант этой же схемы – объявление на бесплатном сайте. Мошенники делают вид, что продают что-то – мебель, щенков, предметы быта, а деньги предлагают «забросить» покупателю на карту. Финал тот же: сообщаете свои данные и лишаетесь всего.

Помните: код из трех цифр на обратной стороне карты не нужен для перевода вам денег. Зато он помогает мошенникам залезть к вам в карман.

«Помощь друга»

В век социальных сетей общение по интернету часто вытесняет живой разговор. Это удобно, но небезопасно. Мошенники научились и взламывать соцсети, и изготавливать копии персональных страничек. Поэтому если в один день к вам придет от старого друга или бывшего одноклассника просьба помочь деньгами или дать в долг, зачислив деньги на его карту, не поленитесь позвонить и уточнить. Вполне возможно, что друг и не подозревает, что под его именем работают обычные бандиты.