Деньги
Источник: ТАСС
09:48, 13 Сентября 2016 Версия для печати

ЦБ лишил лицензии Роспромбанк за несоблюдение законов России

Центробанк лишил лицензии Роспромбанк за несоблюдение требований в области противодействия финансированию террористов.

Как передает ТАСС, 13 сентября у Российского промышленного банка Банк России отобрал лицензию на осуществление банковских операций. Причиной стала рискованная кредитная политика, проводимая Роспромбанком.

Уточняется, что лишенный лицензии банк не соблюдал требования российского законодательства в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, а также финансированию терроризма.

Сейчас в Роспромбанке назначена временная администрация.

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Цыганкова Валерия

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