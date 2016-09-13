ЦБ лишил лицензии Роспромбанк за несоблюдение законов России

Центробанк лишил лицензии Роспромбанк за несоблюдение требований в области противодействия финансированию террористов.

Как передает ТАСС, 13 сентября у Российского промышленного банка Банк России отобрал лицензию на осуществление банковских операций. Причиной стала рискованная кредитная политика, проводимая Роспромбанком.

Уточняется, что лишенный лицензии банк не соблюдал требования российского законодательства в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, а также финансированию терроризма.

Сейчас в Роспромбанке назначена временная администрация.