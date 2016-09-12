В Центробанке прошла выемка документов в связи с делом МАБ

Сотрудники Следственного комитета провели выемку документов в главном офисе Центробанка.

Как сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на информированные источники, в пятницу, 9 сентября, в офисе главного управления Банка России по Центральному федеральному округу сотрудники Следственного комитета России совместно с сотрудниками ОМОНа произвели выемку документов.

Как сообщил один из сотрудников регулятора, выемка документов была связаны с ситуацией в Международном акционерном банке (МАБ), который лишился лицензии в феврале текущего года.

Один из источников издания, узнавший про выемку от сотрудников СКР, также подтвердил, что изымались бумаги по МАБу.

«Странно, что потребовалось непосредственное участие сотрудников СКР и выемка документов. Как правило, ЦБ предоставляет органам такие вещи по запросу», – заявил источник «Ведомостей».

Пресс-служба Центробанка подтвердила, что в офисе по адресу Москва, улица Балчуг, дом 2 действительно проводились «следственные действия», при этом уточнив, что они осуществлялись «в отношении отдельных сотрудников» и результаты пока не известны.

Как пишут «Ведомости», отзыв лицензии у Международного акционерного банка обернулся очередной потерей для бюджета, так как выяснилось, что из банка исчезло более 6 миллиардов рублей ФГУП «Алмазювелирэкспорт».

По версии следствия, которую огласил СКР в начале августа, в период с 2007 по 2011 г. топ-менеджер ФГУП «Алмазювелирэкспорт» Виктор Афонин вместе с братом Борисом похитил средства с депозита, размещенные ФГУПом в этом банке за счет выдачи кредитов компаниям-однодневкам.