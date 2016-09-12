Деньги
Источник: ТАСС
11:49, 12 Сентября 2016 Версия для печати

СК изъял документы в ЦБ из-за кражи дивана, картины и вазы

Выемка документов в главном офисе ЦБ была связана с заявлением о краже в Международном акционерном банке.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что СК РФ провел выемку документов в главном офисе ЦБ в Москве. Изымались бумаги, связанные с Международным акционерным банком (МАБ).

Как передает ТАСС, выемка документации в Центробанке проводилась следователями по заявлению о краже дивана, картины и вазы в санируемом Международном акционерном банке. Сейчас подозреваемые в краже установлены. Они признались в содеянном.

Отмечается, что выемка документов в ЦБ производилась впервые.

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Цыганкова Валерия

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