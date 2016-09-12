РФ выступит против выделения кредита МВФ в $1 млрд Украине

Россия выступит против «безосновательного» решения МВФ о выделении Украине очередного кредитного транша.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что Петр Порошенко обсудил с Джозефом Байденом условия получения Украиной финансовой помощи от МВФ.

Как сообщила «Российская газета», министр финансов России Антон Силуанов заявил о намерении России опротестовать предоставление финансовой помощи Украине Международным валютным фондом (МВФ). Решение МВФ дать Киеву очередной кредит размером в один миллиард долларов в РФ считают безосновательным, так как Украина не выполнила условия для его получения.

Кроме того, Силуанов напомнил, что долг Украины перед Россией составляет три миллиарда долларов, что официально признал МВФ. При этом, уточнил министр финансов РФ, Украина не пытается решить эту проблему: «Все попытки договориться с российской стороной Украины, по сути дела, были фальшивыми, не имели под собой, по сути, никакого основания. Сегодня все эти соображения мы направим в письме распорядителю МВФ».