Ученых и врачей не коснется возможная заморозка зарплат в РФ

Министерство финансов России может заморозить зарплаты госслужащим еще на три года.

Как пишет Reuters, Минфин может пойти на заморозку зарплаты для того, чтобы удержать общий объем расходов федерального бюджета на уровне 15,787 трлн рублей в год. Предполагается, что зарплаты будут заморожены у государственных служащих в течение трех лет.

В то же время, как сообщает источник агентства, инициатива Минфина не затронет учителей, врачей, научных деятелей и сотрудников культуры.

Напомним, ранее ведомство предложило сократить военные расходы на 6%.