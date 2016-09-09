В России изобрели кошелек, который не потеряешь

Как стало известно Sobesednik.ru, российский «кулибин» создал инновационный нетеряющийся кошелек.

Изобретатель «умного» кошелька Михаил Сычев, инженер и предприниматель, рассеянностью не страдает. Создать бумажник, который трудно потерять, его попросил друг, часто забывающий кошельки в общественных местах.

– В кошелек вшивается чип-маячок, – объясняет Сычев. – Он синхронизируется со смартфоном. Раз в несколько секунд маячок посылает на смартфон сигнал. Вот и всё.

В настройках программы закладывается «безопасное» расстояние, на котором смартфон и кошелек могут находиться друг от друга, – от 3 до 15 метров, его можно регулировать в зависимости от потребностей владельца. Как только кошелек оказывается за пределами «безопасного» расстояния, он начинает привлекать к себе внимание – оглушительно пищать. Сычев «научил» кошелек еще кое-чему – например искать телефон. Бумажник оборудован кнопкой, при нажатии на которую раздается телефонный звонок.

Пока Михаил Сычев выпустил только 15 нетеряющихся кошельков – все они разошлись по друзьям и свое название оправдали: ни один еще не был украден или потерян. Сейчас изобретатель собирает новые заказы, уже от незнакомых людей, и говорит, что готов выпустить первую партию товара, если будет спрос. Кошелек, который всегда с тобой, стоит 4 тысячи рублей, сшит из натуральной кожи. Создатель очень гордится, что его продукт получился не только «умным», но и стильным.