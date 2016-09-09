Приостановивший работу "Айманибанк" вновь проводит платежи

Московский «Айманибанк» возобновил проведение платежей.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что московская кредитная организация «Айманибанк» на несколько дней приостановила проведение платежей в связи с техническими неполадками.

Как сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу банка, организация возобновила свою работу в прежнем режиме.

«Платежи юридических и физических лиц в "Айманибанке" проводятся в штатном режиме. ​Забрать денежные средства с депозитов клиенты могут без ограничений. Интернет-банк функционирует в штатном режиме», — заявили представители банка.