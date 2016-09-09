Деньги
Источник: РБК
15:58, 09 Сентября 2016 Версия для печати

"Айманибанк" не будет проводить платежи в ближайшие выходные

Московский «Айманибанк», входящий в топ-150 банков РФ по активам, приостановил проведение платежей.

Как сообщает РБК, банк сообщил своим клиентам о приостановке платежей на два предстоящих выходных дня. Соответствующее сообщение появилось в пятницу на официальном сайте банка.

Оператор колл-центра организации 9 сентября рассказал журналистам, что Айманибанк перестал проводить платежи розничных клиентов «из-за технических проблем, который начались сегодня в 10–11 утра».

«Пока что у нас нет возможности проводить платежи», — заявил сотрудник банка. При этом он отметил, что данные проблемы затронут только розничных клиентов.

О том, когда проведение платежей будет восстановлено, в банке не сообщили.

При этом в организации заверили, что банк продолжит выдачу вкладов. «Клиенты могут снять свои средства в банкоматах и офисах. Если объем снятия не превышает 300 тысяч, то деньги можно получить в день обращения», — заявил сотрудник организации.

По данным сайта «Банки.ру» на 1 августа, Айманибанк занимает 144-е место по активам среди российских банков. Организация специализируется на предоставлении автокредитов, а также на привлечении средств граждан во вклады. Основной источник фондирования банка — вклады физических лиц — 80% (21,7 млрд руб). Средства предприятий составляют 2,1% (580 млн руб).

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