Деньги
Источник: Сайт правительства РФ
14:35, 08 Сентября 2016 Версия для печати

Средний прожиточный минимум в РФ почти достиг 10000 рублей

Прожиточный минимум на душу населения в России повысился на 180 рублей и почти достиг 10 тысяч рублей.

На сайте российского правительства опубликовали постановление, подписанное Дмитрием Медведевым, по которому прожиточный минимум на душу населения в России за второй квартал 2016 года поднялся до уровня в 9 956 рублей. В первом квартале 2016 года прожиточный минимум был равен 9 776 рублям.

Отмечается, что для трудоспособного населения прожиточный минимум равен 10 722 рублям, для пенсионеров — 8 163 рублям, а для детей — 9 861 рублю.

В Москве прожиточный минимум на душу населения за второй квартал 2016 года равен 15 382 рублям. По сравнению с показателем первого квартала 2016 года он вырос на 341 рубль.

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