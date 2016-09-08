Деньги
15:42, 08 Сентября 2016 Версия для печати

Экономист о повышении прожиточного минимума: Прожить на него нереально

Экономист объяснил, почему повышение прожиточного минимум почти до 10 тысяч рублей не повлияет на жизнь россиян.

Sobesednik.ru ранее писал о том, что правительство повысило прожиточный минимум на душу населения в России за второй квартал 2016 года на 180 рублей. Теперь он составляет 9956 рублей.

Председатель Русского экономического общества имени С. Ф. Шарапова, профессор кафедры международных финансов МГИМО, ученый-экономист Валентин Катасонов сказал Sobesednik.ru, что повышение прожиточного минимума никак не повлияет на население.

«Насколько я понимаю, прожиточный минимум — это не есть тот гарантированный минимум, которое государство обещает любому гражданину Российской Федерации, — объяснил экономист. — К сожалению, прожиточный минимум — это некий индикатор, который используется в качестве [единицы] измерения. Предположим, заработная плата составляет столько-то прожиточных минимумов».

По мнению Катасонова, объем прожиточного минимума малоинтересен людям: «Если государство сказало, что прожиточный минимум 10 тысяч рублей и святая обязанность органов социальной защиты предоставлять эту денежную помощь в той или иной форме, это другое дело, а так спросите любого человека, он даже не скажет вам навскидку», — уверен ученый.

Катасонов подчеркнул, что установленного государством минимума недостаточно для того, чтобы на него прожить: «Реально прожить на эти деньги, конечно, нельзя. Повышение на 180 рублей — это смешная цифра».

Экономист напомнил, что в разных районах России устанавливаются разные цены, присутствует разный набор товаров и услуг. «Скажем, на севере повышенный спрос на топливо, на обогрев, но тем не менее все равно практически нигде выжить на этот прожиточный минимум нельзя», — считает Катасонов.

На благосостояние население может повлиять не прожиточный минимум, по словам экономиста, а введение индексации на некоторые выплаты. «Если бы еще ввели какой-нибудь коэффициент индексации заработной платы, стипендии — там все-таки еще более конкретно, — сказал ученый. — А эта вещь (прожиточный минимум — прим. Sobesednik.ru) никак не связана с финансовыми обязательствами государства».

Катасонов добавил, что повышение прожиточного минимума не интересует не только обычных людей, но и чиновников.

«Я вообще не уверен, что Министерство финансов или министерство, которое отвечает за социальное обеспечение граждан, чтобы кто-то [из них] особенно обратил внимание на изменение показателя, — сказал Валентин Катасонов Sobesednik.ru. — Это просто некий такой ориентир. Это не есть социальная обязанность государства».

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Карпухина Мария

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