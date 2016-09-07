Деньги
Источник: Центробанк РФ
12:25, 07 Сентября 2016 Версия для печати

ЦБ отозвал лицензию "Азия Банка" из-за недостаточных средств

Банк России аннулировал лицензию «Азия Банка» 7 сентября и собирается назначить там ликвидационную комиссию.

Согласно сообщению, опубликованному на сайте ЦБ, с 7 сентября лицензия «Азия Банка» аннулирована.

«Исходя из представленных АО "Азия Банк" данных, кредитная организация располагает достаточным имуществом для удовлетворения требований кредиторов», — сказано в сообщении регулятора.

В банке будет назначена ликвидационная комиссия.

На 1 июля 2016 года «Азия Банк» занимал 663-е место в банковской системе России.

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Карпухина Мария

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