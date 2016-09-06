Деньги
Источник: Минфин России
15:21, 06 Сентября 2016 Версия для печати

О рекордном сокращении Резервного фонда России заявил Минфин

В Резервном фонде РФ и Фонде национального благосостояния к сентябрю 2016 осталось меньше семи триллионов рублей.

Как сообщили на сайте Министерства финансов России, в августе 2016 года резервный фонд сократился на 18,4%. Сейчас резервный фонд равен 2,09 триллиона рублей. При этом Фонд национального благосостояния сократился на 2,5% и стал равен 4,72 триллиона рублей. То есть сейчас в обоих фондах осталось менее семи триллионов рублей.

Отмечается, что средства Резервного фонда России были потрачены на финансирование дефицита федерального бюджета. Также часть денег Резервный фонд потерял из-за разницы курсов валют. Средства Фонда национального благосостояния в августе 2016 года вообще не тратились.

По данным Минфина, сокращение Резервного фонда на 18% в процентном выражении стало самым серьезным за последние полтора года.

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