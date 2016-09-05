Деньги
Источник: Сайт Банка России
13:03, 05 Сентября 2016 Версия для печати

Россияне выбрали 10 городов для новых банкнот Центробанка

Центробанк объявил финалистов конкурса по выбору символов для новых банкнот.

Список 10 лучших, по мнению россиян, городов и территорий, изображения главных достопримечательностей которых будут размещены на новых купюрах достоинством 200 и 2000 рублей, был опубликован на сайте Банка России.

В десятку лучших вошли Владимир (Золотые ворота и Успенский собор), Волгоград (скульптура «Родина-мать зовет!» и Мамаев курган), Дальний Восток (Космодром Восточный и мост на остров Русский), Иркутск (озеро Байкал и бабр), Казань (Казанский кремль и Казанский (Приволжский) федеральный университет), Нижний Новгород (Нижегородский кремль и Нижегородская ярмарка), Петрозаводск (музей-заповедник «Кижи»), Севастополь (Памятник затопленным кораблям и Херсонес Таврический), Сергиев Посад (Свято-Троицкая Сергиева лавра) и Сочи (олимпийский стадион «Фишт» и курорт «Роза-Хутор»).

Третий этап голосования пройдет 5 сентября 2016 года. В ходе голосования россиянам предстоит выбрать из десяти претендентов два города/территории. Заключительный этап голосования пройдет 7 октября и будет транслироваться в эфире телеканала «Россия 1».

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Соловьева Екатерина

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