Низкие цены на сезонные овощи вызвали продовольственную дефляцию в РФ

Впервые за год в России зафиксировали продовольственную дефляцию. В последний раз она отмечалась в августе 2015 года.

В месячном показателе продовольственная дефляция составила 0,6 % после отсутствия динамики в середине лета 2016 года. При этом годовой показатель роста цен на продукты в августе остался на отметке в 6,5 %. Об этом со ссылкой на Росстат пишет РИА «Новости».

По данным статистики, понижение цен на сезонные виды овощной продукции в большей степени обусловило общее снижение стоимости на продукты в прошлом месяце. Отмечается, что в связи с этим продовольственная инфляция и имеет отрицательную динамику.

Что касается остальной продукции, стоимость как продовольственных, так и непродовольственных товаров выросла на 0,4 %.

Сезонные овощи в РФ подешевели в целом на 17,5 %. Отдельно свежие помидоры подешевели на 32,6 %, огурцы – на 19,1 %, белокочанная капуста – почти на столько же, на 19,7 %, картофель – на 18,6 %. Цены на апельсины и лимоны же, наоборот, увеличились на 3,2 % и 9,1 % соответственно.

Среди бобовых и круп ощутимый рост цен отмечается только на гречневую крупу, горох и фасоль. Шлифованный рис, напротив, подешевел на 0,3 %. Среди рыбной продукции, наиболее сильно выросла цена на соленые и копченые деликатесные продукты из рыбы (1,3 %). Однако мороженая неразделанная рыба в целом подешевела на 0,8 %, а разделанная – на 0,2 %. В Росстате отметили увеличение цен на 0,8-1,7% на мясо свинины, курицы, а также на национальные сыры и брынзу, овощные консервы для детского питания, натуральный пчелиный мед, кетчуп, майонез, черный перец-горошек.