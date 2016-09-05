Евгений Ясин: Денег нет, но выход найден?

Колумнист Sobesednik.ru Евгений Ясин проанализировал ситуацию с обеспечением государством социальных обязательств в РФ.

У государства, по всей видимости, денег и правда нет, и они откладывают пенсионные выплаты до того времени, когда, может быть, средства в бюджете все-таки появятся.

Так, индексация пенсий на 8,56% по поручению Дмитрия Медведева должна была произойти 1 сентября. Но необходимые 137 млрд рублей Минтруд так и не нашел. Теперь государство обнаружило хоть какой-то выход из положения. Посчитав, что эта индексация составила бы всего 1000 руб­лей на каждого пенсионера, правительство решило отсрочить выплаты до января, чтобы заплатить пенсионерам сразу по 5000 рублей за прошедшие 5 месяцев.

Возможно, к январю – февралю 2017 года государство и найдет какие-то резервы, чтобы выплатить пенсии, но нельзя игнорировать то, что наша экономика находится в состоянии стагнации. Нет роста экономики, нет пополнения бюджета.

Правда, я боюсь, что, даже если соберут эти деньги за 5 месяцев, крутых перемен так и не будет, учитывая то обстоятельство, что ПФР не представляет из себя самостоятельный фонд и финансируется из бюджета. Обратите внимание на то, что происходит с накопительной частью наших пенсий в последние годы: то, что должно было откладываться в накопительные части, уходит в распределительные. И вот мы уже года 3–4 поджидаем, когда же дело изменится к лучшему. Нужны структурные реформы.

А пока нам придется искать еще какие-то варианты, которые должны были бы сократить долги государства перед гражданами. Я не уверен, что это действительно такие большие долги, но мы должны учесть, что сейчас мы переживаем нелучшие времена. Это в тучные годы государство брало на себя определенные обязательства, платило и повышало пенсии, зарплаты и т.д. Тогда мы уходили вперед. Сейчас же наступили другие времена: с одной стороны, ничего страшного нет, но и ничего хорошего в общем-то тоже.

Пока мы видим, что у государства нет средств для выполнения социальных обязательств, поэтому правительство каждый раз ищет выход из положения, рассчитывая, что эти обязательства будут выполняться лишь отчасти. Нам много чего говорят, но не делают.

Появятся ли деньги в начале будущего года? Наверняка нет. А вот через 3–5 лет должны появиться. Остается только надеяться.