Экс-художник Гознака: На новых банкнотах должны быть Крым и Калининград

Экс-художник Гознака оценил выбор россиянами десяти городов для изображений на банкнотах достоинством 200 и 2000 рублей.

Sobesednik.ru ранее писал о том, что Центробанк объявил десять городов-финалистов, которые могут быть изображены на банкнотах достоинством 200 и 2000 рублей. Десять мест были выбраны в результате открытого голосования.

Юрий Ковердяев, бывший художник-график Гознака, участвовавший в создании бумажных денег 1991 года, признался Sobesednik.ru, что не знает, какие десять городов вышли в финал голосования, однако ему хотелось бы видеть на одной из банкнот Крым.

«Из десяти городов выберут два, и с этим уже ничего не сделаешь. Я предлагал, чтобы вошел Крым, потому что несмотря на то, что он обозначен на сувенирных деньгах, он является знаковой областью для России», — поделился художник.

На другой банкноте Ковердяев хотел бы видеть Калининград. «Мне кажется, неплохо было бы отразить Калининград как одну из наших самых крайних точек — там архитектура есть интересная, есть что показать. Это то, над чем мне как художнику, участнику работы на деньгами было бы интересно поработать, — признался график. — Ну а что выберут — тут уже что выберут».

При этом художник отметил, что новые банкноты не должны сильно отличаться от старых. «Они должны по дизайну соответствовать серии уже имеющихся у нас в обращении банкнот. Не сувенирных — сочинской и крымской, а именно серийному ряду, — считает Ковердяев. — Цветовая гамма тоже не должна отличаться от того, что есть. Это технический момент, который решается в рабочем порядке».

Несмотря на то, что Калининград в финал голосования не попал, художник признался, что космодром Восточный также может подойти для изображения на купюрах.

«Космодром Восточный все-таки тоже знаковая такая площадка, я думаю, имело бы смысл его на банкноту поместить», — считает Ковердяев.

Совсем другого мнения художник оказался о банкнотах с изображением «Розы-Хутор». «Сочи уже был, и все-таки Сочи не такое, мне кажется, знаковое место для всей России, — сказал Ковердяев. — У нас есть на севере очень много красивого и интересного. Сибирь вся наша, Байкал — у нас там воды больше, чем где бы то ни было».

Художник подчеркнул, что не остался до конца доволен выбором городов. «Конечно, жаль, что именно эти города. Это моя точка зрения, — сказал он. — Все-таки должны быть на деньгах изображения, которые более узнаваемы. Мы узнаем во Франции Эйфелеву башню, в Германии — Кельнский собор».

Ковердяев отметил, что не все предложенные на выбор места знакомы россиянам. «Есть знаковые места, виды, которые узнаются всеми. А местный вид этот знаком для тех, кто там часто бывает и живет, — сказал художник. — Это называется "широко известен в узких кругах"».