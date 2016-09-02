Власти РФ не знают, что делать с накопительной пенсией

Вице-премьер РФ Ольга Голодец не исключила, что власти могут полностью отменить накопительную часть пенсии.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что, по словам вице-премьера РФ Ольги Голодец, накопительная часть пенсии может быть заморожена на ближайшие три года из-за того, что на нее в бюджете не доведены трансферты.

Как пишет РИА «Новости» со ссылкой на Ольгу Голодец, российский бюджет на 2017–2019 годы высчитывается исходя из того, что обязательной накопительной части пенсии в ближайшие три года формироваться не будет.

Вице-премьер также отметила, что трансферт накопительной части в Пенсионный фонд России (ПФР) не заложен в проект бюджета, однако власти еще не приняли окончательное решение о том, какой именно закон будет принят в связи с этим.

«Это может быть и заморозка, это может быть отмена. Мы просто говорим, что ее нету, а в какой форме, мы пока не знаем», — заявила Голодец на Восточном экономическом форуме во Владивостоке.

В Кремле пока не прокомментировали возможную отмену накопительной части пенсии. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков посоветовал журналистам ориентироваться в этом вопросе на позицию правительства.