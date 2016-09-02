Слова Путина о заморозке нефтедобычи подняли цены на нефть

Заявление Владимира Путина о коллективном ограничении добычи нефти подтолкнуло вверх мировые котировки нефти.

Как ранее писал Sobesednik.ru, президент России в интервью Bloomberg заявил, что власти России готовы поддержать заморозку добычи нефти, чтобы дать возможность Ирану компенсировать свои позиции.

По данным Bloomberg, заявление Путина подвинуло мировые нефтяные котировки.

В ходе торгов на бирже ICE Futures баррель марки Brent всего за час поднялся в цене с 45,45 до 46 долларов.

По состоянию на 14:20 мск ноябрьские фьючерсы Brent торгуются на отметке $46,10 за баррель — рост на 1,4% с начала дня. Нефть марки WTI на Нью-Йоркской товарной бирже тоже дорожает: к 14:20 мск цена составляла $43,70 за баррель (плюс 1,25%).

Как отмечает The Wall Street Journal, до этого нефтяные фьючерсы находились в минусе в течение трех дней подряд.

Как заявил изданию стратег по сырьевым рынкам Saxo Bank Оле Хансен, высказывание Путина, возможно, станет одним из факторов, которые помогут нефтяному рынку стабилизироваться.