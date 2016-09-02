Не мешавший отмыванию доходов "Тетраполис" лишился лицензии

Центробанк со 2 сентября отозвал лицензию у петербургского банка «Тетраполис».

Сообщение об этом появилось на официальном сайте регулятора.

По данным Банка России, кредитная организация «Тетраполис» не соблюдала требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части своевременного направления в уполномоченный орган сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю.

Кроме того, руководство ЦБ обвиняет банк в том, что он начал предпринимать действия, направленные на вывод высоколиквидных активов.

Банк «Тетраполис» является участником страхования вкладов.

По данным отчетности, банк занимал 533-е место в банковской системе России по величине активов.