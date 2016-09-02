Куда пойдут цены осенью-2016?

В августе Росстат две недели подряд фиксировал дефляцию – снижение цен. Что будет дальше, выяснил Sobesednik.ru

Продукты

– В этом году у нас мегаурожай по зерну, масличным культурам, многим крупам, сое, кукурузе, свекловичному сахару, поэтому все их производные будут дешеветь вплоть до ноября – сахар, мука, подсолнечное масло, крупы, хлеб, макароны. Опт отреагирует быстрее, розница – с некоторым лагом, – уверяет ведущий эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка Евгений Иванов.

Не так благостно обстоят дела с молочкой и дорогим мясом (говядиной, например), но и тут цены уперлись в потолок платежеспособного спроса, поэтому они вряд ли еще вырастут.

– Цены могут начать расти с поздней осени, когда новый урожай будет подъеден и придется перейти на импорт, так как с хранением в России есть проблемы, – говорит эксперт.

Электроника

Новый гаджет уже не всем по карману.

– Цены стабилизировались. Осенью ожидается традиционное представление новинок – как дорогих, так и бюджетных, но явного роста цен мы не ждем, хотя и возврата к старым уровням уже не будет, – прокомментировал Антон Гуськов из Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК).

Бензин

– Наибольшее подорожание произошло после введения новых акцизов. Сейчас фактор роста цен – уборочная, которая традиционно потребляет много топлива. Осенью бензиновые цены еще могут вырасти, но не более чем на 1,5–2%, – считает руководитель аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности Александр Пасечник.

Автомобили

– Цены еще вырастут – на 2–3%, – прогнозирует вице-президент ассоциации «Российские автодилеры» Олег Мосеев. – Если планируете брать автокредит, не откладывайте. Программа госсубсидирования процентной ставки при покупке машины, произведенной в России, вероятно, действует последний год. С января придется брать автокредиты на рыночных условиях – 15–17% вместо 8.