Госдолг США достиг рекордных $19,5 трлн за два срока Обамы

Общий государственный долг США почти удвоился за неполные восемь лет с момента избрания президентом Барака Обамы.

Совокупный государственный долг США 31 августа достиг рекордного показателя в $19,5 трлн, что почти вдвое больше, чем восемь лет назад. Как сообщает издание Washington Examiner, на момент избрания Барака Обамы главой государства, госдолг США составлял $10,6 трлн. Предполагается, что к окончанию второго президентского срока Обамы госдолг превысит $20 трлн.

Сейчас действие закона о потолке госдолга в США приостановлено, и до 15 марта 2017 года власти страны могут для финансирования своей деятельности занимать столько, сколько потребуется.