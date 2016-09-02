Экономист: Накопительную часть пенсии отменят после выборов в Думу

Экономист предсказал отмену накопительной части пенсии и рассказал о последствиях.

Sobesednik.ru ранее писал о том, что вице-премьер РФ Ольга Голодец допустила заморозку накопительной части пенсии на три года. По ее словам, для перечисления накопительной части в 2017–2019 годах в бюджете не доведены трансферты.

Позже Голодец не исключила, что накопительную часть отменят вовсе. При этом Кремль никак не комментирует возможное решение правительства.

Директор института стратегического анализа компании «ФБК», экономист Игорь Николаев в разговоре с Sobesednik.ru признался, что вероятность отмены накопительной части пенсии высока. «Особенно она стала высокой после того, как стало известно, что в следующем году будут заморожены пенсионные накопления, — объяснил он. — Это четвертый год, это уже, как говорится, не смешно, а очень грустно. Когда из года в год замораживаются пенсионно-накопительные компоненты, то отсюда можно сделать прямой вывод, что с большой долей вероятности ее (накопительную пенсию — прим. Sobesednik.ru) вообще отменят».

По словам Николева, не только заморозка пенсионных накоплений указывает на скорую отмену накопительной части. «Дефицитность пенсионного фонда большая, постоянно замораживают пенсионно-накопительные компоненты, и растут настроения для того, чтобы вообще отменить. Мой прогноз — ее отменят», — сказал экономист.

При этом он подчеркнул, что отмена накопительной части пенсии — плохое решение. «Когда так меняется круто пенсионное законодательство, то у людей очень высокое недоверие к такой пенсионной системе, — считает Николаев. — Это значит, что люди не верят, и это стимулирует уход от бизнеса в тень. Зачем тогда работодателям, предпринимателям платить социально-страховые платежи в пенсионный фонд, если такое происходит? Уж лучше уйти в тень».

Такая логика, по мнению Николаева, приведет к еще большему убытку: «Люди пытаются найти где-то деньги, а на самом деле из этих денег они еще больше недополучат».

Экономист выделил и другую причину, по которой отмена пенсионных накоплений скажется плохо на состоянии российской экономики: «Прежде всего, нет пенсионных накоплений — нет длинных инвестиционных денег в экономике. Значит, это отрицательно сказывается на инвестициях», — сказал он.

На вопрос о том, повлияет ли решение правительства об отмене накопительной части пенсии на отношение избирателей к нынешней правящей партии, Николаев сказал, что такой отмены не стоит ждать скоро: «Речь не идет о ближайших неделях. До думских выборов уже не отменят», — заверил Игорь Николаев в разговоре с Sobesednik.ru.