Деньги
Источник: РИА "Новости"
13:26, 31 Августа 2016 Версия для печати

Заморозку пенсионных накоплений продлили еще на год

Голодец сообщила о заморозке накопительной части пенсий. Причина – отсутствие в планах бюджета трансферта в Пенсионный фонд.

Ранее Sobesednik.ru писал, что в правительстве РФ обсуждали возможность заморозки пенсионных накоплений. Тогда Минфин РФ предложил продлить мораторий на их формирование, что помогло бы российскому бюджету сэкономить около 400 миллиардов рублей.

Вице-премьер Ольга Голодец объявила об очередной заморозке накопительной пенсии, так как в следующем году не предусмотрен бюджетный трансферт в Пенсионный фонд России на идущую на эти цели компенсацию части страхового взноса.

«Заморозка будет...У нас не запланирован [трансферт], уже предельные лимиты доведены», – приводит РИА «Новости» слова вице-премьера. Она также ответила утвердительно на вопрос журналистов о том, сохранится ли заморозка в 2017 году.

Накопительная часть пенсии заморожена с 2014 года. Сейчас работодатели отчисляют страховые взносы полностью в распределительную часть пенсионной системы.

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