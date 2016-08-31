Минфину отказали в увеличении бюджета на 2,5 трлн руб. за счет налогов

Вице-премьер Игорь Шувалов отметил, что предложение Минфина о мобилизации доходов бюджета было отклонено.

На совещании у первого зампреда правительства Игоря Шувалова Минфином были предложены действия по повышению налогов на прибыль, имущество организаций, НДС, НДФЛ, а также страховых взносов, увеличению акцизов на табачную продукцию, введению акцизов на напитки с сахаром, НДС на торговлю в интернете, отказу от выплаты пенсий работающим пенсионерам с определенным уровнем дохода и другие, сообщают «Ведомости».

С помощью всего вышеперечисленного Минфин планировал за три года – с 2017 по 2019-й – собрать в бюджет дополнительно почти 2,5 трлн рублей. Уже в следующем году можно было бы получить дополнительно 670 млрд руб., а в 2019 году – почти 1 трлн, подсчитал Минфин.

«Правительство продолжает работу над бюджетом на 2017 и 2018-2019 годы», – прокомментировал «Интерфаксу» итоги совещания первый вице-премьер Игорь Шувалов. Таким образом, планы Минфина и других министерств приняты не были.