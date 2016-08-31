Михаил Хазин о зарплатах и пенсиях: Власти возвращать деньги не собираются

Экономист Михаил Хазин рассказал, что не видит смысла в новом законопроекте о приоритете зарплат перед другими выплатами.

Ранее Sobesednik.ru сообщал о том, что Федерация независимых профсоюзов выступила с предложением принять законопроект, который закрепит приоритет заработной платы перед другими обязательными выплатами. Президент РФ Владимир Путин поддержал эту инициативу, назвав ее хорошей идеей в условиях имеющихся сегодня экономических трудностей. Позднее также стало известно о том, что правительство объявило об очередной заморозке накопительной части пенсий.

Известный российский экономист, бывший сотрудник администрации президента Михаил Хазин поделился с Sobesednik.ru своим мнением о том, нужны ли стране новые законы о приоритете зарплат и увидят ли когда-нибудь россияне свои пенсионные накопления.

Начав разговор с законопроекта, предложенного ФНПР, Хазин отметил, что это предложение, как ему кажется, представляет собой исключительно предвыборную суету нашего правительства.

«Я думаю, что это очередная популистская шумиха и не более того. Сегодня в Гражданском кодексе в 855-й статье установлена именно такая очередность – приоритет выплаты заработной платы над всеми остальными, в том числе налогами. За одним исключением: вместе с заработной платой выплачиваются и естественные платежи в фонды – в Пенсионный фонд, Соцстрах, Медстрах, вот в эти. Но так как выплачивается зарплата, то логично, что вместе с зарплатой выплачиваются и эти платежи. Их отсрочить – это нереально, несерьезно. Поэтому все происходит именно так. Приоритет заработной платы уже установлен, и это установлено много лет назад. Что будет содержаться в этом новом законе, я даже не могу себе представить. Текста его нет, а есть какая-то политическая шумиха вокруг этого», – утверждает эксперт.

При этом Хазин полагает, что задержка заработной платы не является такой уж большой проблемой, как это пытаются нам преподнести.

«Я думаю, что это просто предвыборная суета на фоне того, что прошли эти акции работников "АвтоВазагрегата". Кроме того, стоит заметить, что просроченные заработные платы составляют меньше одного процента Фонда заработной платы на сегодняшний день и большой проблемой это не является. Это является проблемой только для отдельных предприятий, как правило, небольших. Там это может быть проблемой, там могут быть задержки по заработной плате на год и на два, есть такие случаи. Но в целом четыре миллиарда рублей по всей стране – в общем, это меньше четырех миллиардов, – это совершенно пустяковая задолженность», – уверяет экономист.

Вспомним, что зампред Госдумы Андрей Исаев с осторожностью воспринял идею нового закона, заявив следующее: «Нельзя допустить злоупотреблений – чтобы выводились под предлогом высоких зарплат топ-менеджеров деньги, которые должны были бы идти на налоги, на взносы, на расплату с кредиторами».

Хазин прокомментировал это заявление таким образом: «Я думаю, что пройдут выборы и об этом законе все забудут, говорить будет не о чем. Но если он будет вводиться, то, конечно, такие популистские вещи, как ограничение этой заработной платы, которое будет идти в первую очередь, будут вводиться. Но стоит заметить, что это будет означать, что не вся заработная плата выплачивается в первую очередь, а только не выше средней по региону. А вся остальная зарплата не выплачивается в первую очередь. Сейчас по существующему Гражданскому кодексу вся зарплата выплачивается в первую очередь», – заявил эксперт.

Говоря об очередной заморозке пенсионных накоплений, о которой стало известно сегодня, 31 августа, Хазин посоветовал государству перестать кормить граждан ложными обещаниями и вообще отменить накопительную пенсию, раз она все равно превратилась в фантастический миф.

«Это было абсолютно ожидаемо, ничего нового тут нет. Правительство в очередной раз показывает, что оно своих обещаний не выполняет и выполнять не собирается. Я напомню, что в первый раз заморозили [накопительную часть пенсии] четыре года назад и с тех пор каждый год принимается это решение. В первый раз заморозили потому, что посчитали, что пенсионная система, система негосударственных пенсионных фондов является непрозрачной и могут быть проблемы, когда начнутся выплаты пенсий. С тех пор система негосударственных пенсионных фондов вся акционировалась, все фонды превратились в открытые акционерные общества, вся отчетность налажена, все требования по финансовым инвестициям они выполняют, образовали фонд страхования пенсионных выплат – выполнили все, чтобы правительство от них хотело.

Все это выполнили еще в прошлом году, но ни в прошлом году, ни в этом, ни в будущем году правительство все равно возвращать деньги не собирается. С людей собирают якобы на накопительную пенсионную систему и забирают эти деньги себе. Честнее было бы просто отменить накопительную пенсию и 4% добавить просто к обычному пенсионному взносу. Они [власти] говорят гражданам, что какая-то часть пенсии у них идет как накопительная. Люди думают, что где-то там это накапливается, идет какой-то инвестиционный доход и так далее, и так далее. Ничего этого не происходит», – заключил Хазин.