Деньги
Источник: ТАСС
09:00, 31 Августа 2016 Версия для печати

ФНПР предложила Путину закрепить приоритет зарплат над налогами

Президент РФ Владимир Путин поддержал предложение о закреплении приоритета зарплат перед другими выплатами.

Как передает ТАСС, такое предложение выдвинул председатель Федерации независимых профсоюзов Михаил Шмаков. Путин поддержал данную инициативу, отметив при этом, что для принятия такого закона необходимо найти компромисс.

«Сама по себе идея мне кажется обоснованной, особенно сегодня, когда у нас еще не преодолены все экономические трудности, поэтому подумать над этим тоже можно и нужно», – заявил глава государства на встрече со Шмаковым, которая состоялась поздно вечером 30 августа.

Глава ФНПР считает, что данная мера поможет сделать работу по сокращению долгов по заработной плате более эффективной.

«Сейчас, когда, к сожалению, нарастают долги по заработной плате, правда, не так катастрофически, как это было в предыдущий период, тем не менее эта тенденция к росту нас, безусловно, волнует... Есть нормальный, законный способ интенсифицировать работу по сокращению долгов по заработной плате», – заявил Шмаков.

По его словам, данный способ «связан с тем, что Россия ратифицировала конвенцию Международной организации труда по защите заработной платы».

«По закону о ратификации, который был принят, с августа 2013 года мы можем внести в свое законодательство, в том числе в Гражданский кодекс, положение о том, что заработная плата имеет приоритет перед другими обязательными платежами, такими как взносы в социальные фонды и даже налоги», – отметил Шмаков.

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