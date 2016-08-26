Запланировать бюджет на три года в РФ мешают выборы и кризис

Бюджет России в будущем 2017 году может вновь быть принят на один год вместо стандартных трех лет.

Напомним, ранее Sobesednik.ru писал, что вице-премьер РФ Ольга Голодец обещала в следующем году полную индексацию пенсий для россиян.

Власти РФ могут ограничиться планированием бюджета на один год, сославшись на сложную экономическую ситуацию. Как пишут «Ведомости», свести бюджет 2017 года с дефицитом в 3,2% от ВВП, что предлагает Минфин, практически невозможно.

Один из источников издания отметил, что при планировании бюджета необходимо учитывать решения по налогам и по пенсионной системе, однако этих решений пока нет. Еще один собеседник газеты отметил роль предстоящих выборов в Госдуму.

В России с 2006 года было принято трехлетнее планирование государственного бюджета, однако в 2016 году власти распределили финансы только на один год из-за нестабильной экономической ситуации. По данным источника, в Минфине опровергли сообщения о переходе на однолетний бюджет и заявили, что разрабатывают план на три года.