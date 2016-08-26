Деньги
Источник: РЕН ТВ
14:52, 26 Августа 2016 Версия для печати

Суд в ускоренном порядке рассмотрит иск Украины против РФ

26 августа украинский банк «Ощадбанк» подал иск в Международный арбитраж против России.

Таким образом украинский банк пытается отсудить $1 миллиард крымских активов, который Украина считает своими, сообщает РЕН ТВ.

«Сумма требований включает как стоимость потери активов, стоимость потери бизнеса, так и проценты, которые будут начислены до принятия трибуналом окончательного решения и до фактического получения компенсации по коммерческому курсу, определенному трибуналом, и составляет более 1 миллиарда долларов», — рассказал представитель пресс-службы банка.

Пресс-секретарь также добавил, что иск рассмотрят по ускоренному графику. Окончательные слушания запланированы на конец марта будущего года.

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