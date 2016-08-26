Снижение тарифов на газ для Беларуси еще не утверждено в РФ

Москва и Минск пока не пришли к окончательному соглашению о цене на газ для белорусских потребителей.

Напомним, ранее Sobesednik.ru писал, что Белоруссия будет покупать российский газ по новому сниженному тарифу.

Россия и Белоруссия продолжают вести переговоры о тарифе на газ. Об этом пишет РИА «Новости» в пятницу, 26 августа, со ссылкой на заявление премьер-министра республики Беларусь Владислава Сычевича.

«Переговоры по цене на газ продолжаются», – сказал Сычевич.

В июле текущего года министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что долг Белоруссии за газ перед Россией составил 270 миллионов долларов. Однако Минск отказался признавать долг, сославшись на несправедливость контрактной цены в 132,77 доллара за тысячу кубометров. Россия настаивала на том, что до окончательного решения по этому вопросу оплата должна производиться по контрактной цене.