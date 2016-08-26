Эксперты ВШЭ заявили о "дне" российской экономики

Экономисты ВШЭ и Сбербанка резко разошлись в своих мнениях по поводу развития российской экономики.

Глава Сбербанка Герман Греф заявил о стабилизации российской экономики на фоне растущих цен на нефть и укрепляющегося рубля. Он пояснил, что благодаря сложившейся ситуации во второй половине года ожидается положительная динамика ВВП, сообщает «The Neva Room» со ссылкой на Полит.ру.

Глава Сбербанка также отметил медленное увеличение кредитования в РФ в ситуации сниженной инфляции и высоких ставок. По словам специалистов, в перспективе можно ожидать постепенного восстановления экономики.

Однако прогнозы экспертов ВШЭ совершенно другие, нежели у Сбербанка. По аналитическому обзору специалистов ВШЭ, условий для восстановления экономики и оживления инвестиционного процесса у России нет. После исследования «Комментарий о государстве и бизнесе» за период 17-24 августа эксперты ВШЭ пришли к выводу, что в настоящее время российская экономика находится на дне. Они пояснили, что при некотором росте потребительского спроса, розничного оборота и строительной активности, промышленное производство значительно сократилось. Также специалисты ВШЭ подчеркнули, что условий для оживления инвестиционного процесса нет, как нет и улучшений экономической конъюнктуры в промышленности и в экономике в целом.