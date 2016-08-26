Деньги
Источник: Сайт Центрального банка Российской Федерации
08:47, 26 Августа 2016 Версия для печати

Две компании, лишенные лицензии ЦБ, добровольно прекратили работу

Центробанк лишил две компании лицензии на страхование по ОСАГО и приостановил лицензии четырех страховых брокеров.

Как сообщается на официальном сайте регулятора, Банк России отозвал лицензии на осуществление обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) у страховых компаний «Д2 Страхование» и СК «Транснефть».

Кроме того, страховая компания «Транснефть» была лишена лицензий на обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте, обязательное страхование гражданской ответственности перевозчика за причинение при перевозках вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров и осуществление перестрахования.

Как отмечает Центробанк, СК «Д2 Страхование» и СК «Транснефть» добровольно отказались от осуществления деятельности, предусмотренной лицензией.

Также Банк России приостановил лицензии четырех страховых брокеров — «Инс-брокер», «Карго-брокер», «Европейский страховой брокер» и «Палладиум страховой брокер». Причиной данного решения стало уклонение от получения предписания и неисполнение предписания в установленный срок.

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Соловьева Екатерина

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