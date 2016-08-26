Белоруссия будет покупать российский газ со "скидкой" в 30%

Россия и Белоруссия согласовали условия ценообразования на российский газ на следующий год.

Власти РФ и Белоруссии договорились о новой схеме ценообразования на российский газ, согласно которой его стоимость для Минска в 2017 году снизится примерно на 30% по сравнению с текущей – со $132 за тысячу кубометров до примерно $100. Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения.

Сообщается, что в новом году цены на газ для Белоруссии будут рассчитываться в рублях, что позволит стране снизить риски, возникающие на фоне колебания курса доллара. Таким образом, цена за 1 кубометр газа составит около 6 тысяч рублей. При этом источник отмечает, что эта схема была принята после нескольких встреч представителей министерств и вице-премьеров двух стран.

Сама цена будет определяться на основе средней цены единой системы газоснабжения РФ, умноженной на повышающий коэффициент. Этот коэффициент будет постепенно снижаться, и уже к 2025 году цена на газ для Белоруссии будет такой же, как и для российского потребителя. Издание отмечает, что схема пока согласована на рабочем уровне и ее предстоит утвердить на вышестоящем.