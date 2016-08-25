Текст дня: Денег нет? Деньги есть. Это вопрос приоритетов

Доиндексацию пенсий в 2017 году проведут в виде единовременной денежной выплаты в размере пяти тысяч рублей

Экономист Алексей Михайлов порассуждал о том, сколько правительство на самом деле должно выплачивать пенсий.

Ранее Sobesednik.ru писал, что доиндексацию пенсий в 2017 году проведут в виде единовременной денежной выплаты в размере пяти тысяч рублей. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев по итогам совещания с членами правительства отметил, что на это потребуется более 270 миллиардов рублей, которые должны быть заложены в госбюджете. В своем блоге на сайте «Эха Москвы» экономист Алексей Михайлов порассуждал о выплате пенсий пенсионерам и экономическом упадке России. Орфография и пунктуация автора сохранены.

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Правительство кинуло пенсионерам 5.000 рублей с «барского плеча».

Посчитаем. Средний размер назначенных пенсий по старости на 1 января 2016 года составлял 12.830 руб. 5 тыс.р. — это 3,25% к годовой пенсии.

А сколько правительство было должно? Инфляция 2015 года — 12,9%. Индексация пенсий была проведена 1 февраля на 4%. Значит долг — 8,9%. Фактически это ровно месячная пенсия. Правительство должно пенсионерам минимум тринадцатую пенсию. А если мы вспомним о том, что правительство «зажало» индексацию пенсий за январь 2016, а нынешнюю компенсацию — отложило на год, то при ставке ЦБР 10,5% (а в начале года она была 12%), правительство отобрало у стариков еще как минимум 3 тыс.р. за 2016 год — исключительно на запаздывании индексации (может кто слышал такое страшное слово — дисконтирование?).

Правительство «подарило» старикам 5 тыс.р., а отобрало у них 11,8 тыс.р. Практически отобрало тринадцатую пенсию, положенную стариками по нашему законодательству. Вот что такое реформы за счет людей.

Тройной обман:

1. Заниженная компенсация: 5% пенсии у стариков просто забрали.

2. Отложенная компенсация: компенсация с опозданием на год — «хитрый» способ забрать у стариков еще 2% пенсии.

3. Заниженная будущая пенсия (2017 года и ВСЕХ последующих лет): ведь индексация будет считаться от базы без учета «разовой компенсации», даже заниженной ( в базу индексации войдет только 12.830 р./мес.+4%, а не +12,9%).

Но вопрос не только в моральной ответственности нас перед старшим поколением. Но это убийственное решение даже с точки зрения простой экономической рациональности.

Главная текущая проблема российской экономики — это спад внутреннего спроса. За последние 2 года ВВП упал на 5%, инвестиции — на 15%, а реальные доходы населения — на 10%. Выйти из кризиса за счет внешнего фактора не получится — цены на нефть останутся долгосрочно низкими и санкции с нас не снимут. Значит остается только развивать внутренний спрос. И правительство развивает его: за счет военного заказа.

Безусловно лучшим путем стимулирования выхода экономики из кризиса было бы повышение потребительского спроса, потому что это — «долгоиграющая пластинка», зовущая за собой рост производства без лишней нагрузки на бюджет (кроме момента самого кризиса, когда выпадающий частный спрос надо замещать государственным). И не надо сказок о излишней «социальной нагрузке» на бюджет. За последние 5 лет мы видим только одну «излишнюю нагрузку» — военную. Доля расходов на нацоборону выросла с 7,5% бюджета до 21%. Если бы просто вернуть военные расходы на уровень 5-летней давности — мы получили бы в бюджете текущего года 2 трлн руб.

С точки зрения экономической целесообразности для стимулирования потребительского спроса в экономике максимальный рост доходов должны получить беднейшие группы населения — прежде всего семьи с детьми (главная «зона бедности» в российском обществе) и пенсионеры. Они немедленно потратят свои допдоходы на покупки, не откладывая их в банки и не переводя в валюту. Это даст максимальный эффект для выхода страны из кризиса. Редкий случай, когда экономическая рациональность полностью совпадает с моральной ответственностью.

Денег нет? Деньги есть. Это только вопрос приоритетов. Выбирайте — пушки или масло?

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