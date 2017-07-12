Звездная зарядка: 6 упражнений, которые выбирают знаменитости

Sobesednik.ru узнал о том, какие тренировочные системы предпочитают звезды отечественного шоу-бизнеса.

Внешность знаменитостей – их визитная карточка, вот почему они проводят в спортзалах половину жизни. Богатым и знаменитым доступны самые модные и эффективные системы тренировок. Но повторить их в домашних условиях может каждый из нас. Не стоит тратиться на дорогих тренеров, просто повторяйте и идите к фигуре своей мечты!

1. Валерия – хайкинг с трекинговыми палками

Длительные пешие прогулки по горной местности (хайкинг) позволяют сжигать калории быстро и без особых усилий. Проходя 5–6 километров ежедневно, вы сможете привести сосуды и сердце в норму, подтянуть тело и улучшить общее самочувствие. Если вы не знаете, как замерить километры, считайте шаги, их должно быть в среднем 10 тысяч. Помните, что час ходьбы сжигает 300 калорий, при каждом шаге вы тренируете одновременно 346 мышц.

2. Алла Михеева – планка

«В любой непонятной ситуации становись в планку», – говорит телеведущая. Упражнение планка – редкий пример того, как в короткий срок можно укрепить позвоночник, подтянуть мышцы живота и бедер, улучшить осанку. Встаньте в планку и удерживайте ее как можно дольше. Если поначалу упражнение покажется сложным, упирайтесь в пол не носками, а коленями. Попробуйте продержаться в планке хотя бы минуту, и через неделю регулярных занятий вы заметите первый результат.

3. Андрей Малахов – кроссфит

Краткая тренировка, проходящая на большой скорости (кроссфит), вырабатывает силу и выносливость и доступна только физически подготовленным людям. Считается, что если вы будете быстро делать приседания, отжимания, качать пресс, то подкожный жир уйдет быстрее.

4. Ксения Собчак – зарядка для ягодиц

Красивая попа – настоящий пунктик телеведущей, которая пытается привести тело в норму после родов. Она умудряется делать упражнения для тренировки ягодиц каждый раз, как выдается свободная минутка. В качестве утяжелителей использует бутылки, зажатые под коленями. Встаньте на четвереньки, упритесь локтями в пол и поднимите каждую ногу, согнутую в колене, 20–30 раз, тянитесь пяткой к потолку.

5. Ева Польна – гоблет

Певица давно начала борьбу с лишним весом, о чем не стесняется рассказывать поклонникам. Больше всего ей нравятся игра в теннис и приседания с гирями (гоблет). Это великолепное упражнение для развития мускулатуры ног и бедер, создания красивого рельефа плеч, укрепления спины и мышц малого таза, что очень важно для женщин. Гоблет сжигает калории лучше бега.

6. Анфиса Чехова – стретчинг

Телеведущая не очень жалует традиционный спорт, поэтому выбрала для себя ежедневную растяжку мышц (стретчинг). Это делает ее гибкой, избавляет от мышечных спазмов, которые появляются из-за нервных перегрузок, улучшает кровяное давление и улучшает работу внутренних органов. Стретчинг можно делать в любом возрасте, однако перед началом занятия следует разогреть мышцы.