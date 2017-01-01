Светлана Абрамова: Сырые продукты делают меня молодой

Sobesednik.ru поговорил со Светланой Абрамовой о телепрограмме «На 10 лет моложе» и о ее личном секрете красоты.

Телеведущая Светлана Абрамова не только помогает героям субботнего проекта «На 10 лет моложе» становиться красивее, но и сама ярко сверкает на экране безупречностью своего внешнего вида.

– Светлана, проект «На 10 лет моложе» выходит в эфир чуть больше двух лет. Скорее всего вам доводилось сталкиваться с капризами участниц на съемочной площадке. Как реагируете на них? Принимаете ли на свой счет?

– Конечно, капризы были. Но их причина не в том, что наши специалисты, не дай бог, ошиблись или сделали что-то не так. Они всегда делают свою работу на высшем уровне. У нас не было ни одной программы, которая бы не вышла в эфир, то есть у нас 100% результативность. Просто у героини может быть плохое настроение или она увидела не тот результат, который представляла себе до этого. Я отношусь к этому просто, наверное, потому, что не делаю ничего для наших героинь своими руками. И каждую женщину могу оправдать в ее поведении.

– А между вами и бьюти-экспертами бывают споры? Ведь понятие о красоте у каждого свое...

– Бывает, что мы обсуждаем что-то совместно, но споров между нами нет. У каждого эксперта своя задача, каждый из них – профессионал высокого уровня. Сергей Николаевич Блохин занимается фундаментальным преображением наших героинь, Олег Конников отвечает за их счастливые улыбки, наша зажигалка Катя Гершуни и Евгений Жук предлагают героиням новые образы. Моя же роль – координировать все эти процессы и поддерживать женщин на каждом этапе. Так что у нас все при деле, со своей зоной ответственности.

– Конечно же интересен ваш личный секрет красоты. В чем он заключается? Диеты, походы в салоны красоты или любовь?

– Что касается фигуры, наверное, мне повезло. Пока не приходится сидеть на строгих диетах. Но, с другой стороны, я регулярно занимаюсь спортом и с большим вниманием отношусь к рациону. Очень люблю сырые продукты, они делают меня молодой. Чем меньше тепловой обработки, тем для меня лучше. Не представляю своей жизни без овощей и фруктов. Что касается салонов красоты, то за кожей, конечно, надо ухаживать, поэтому регулярные походы к косметологу обязательны. Любовь? Конечно! Девушка, которая любима и влюблена, выглядит совершенно иначе!

– Приходилось ли вам что-то переделывать в себе?

– Если вы имеете в виду пластические операции, то нет, ничего переделывать мне не приходилось, и не считаю, что это нужно. Я свою физиологию принимаю такой, какой мне подарила ее природа. Но если мы говорим о возрастных изменениях, то на такую операцию могу решиться в случае необходимости. Проведя столько лет на проекте, увидев около сотни героинь с положительным опытом, я понимаю, что это не страшно. Поэтому я заверила нашего хирурга Сергея Николаевича, что, как только он заметит, что мне пора что-то сделать, я буду готова на это пойти. Но пока он говорит: рано.

– Как вы считаете, внешняя красота первостепенна для человека?

– Я как человек, который посвящает себя проекту о красоте, просто не могу не быть уверенной, что внешность крайне важна. Именно она дает нам первое представление о человеке, а зачастую именно первое впечатление играет решающую роль, потому что люди доверяют своей интуиции и потом переубедить их сложно. Лучше сразу все продумывать наперед, поэтому призываю всех следить за своей внешностью!

Личное дело

В конце июля в жизни Светланы Абрамовой произошло важное событие! 30-летняя ведущая вышла замуж за своего избранника – Антона Ларсена. Торжество состоялось в одном из престижных отелей Барвихи. Любимый Светланы не имеет отношения к телевидению – он работает в сфере инновационных технологий. На свадьбе присутствовали не только родные и близкие пары, но и участники проекта «На 10 лет моложе». А один из них даже стал ведущим праздника. Это Игорь Лычев, некогда работавший в Каннах с самой Евой Лонгорией.

– В тот момент, когда мы с организатором нашей свадьбы Дарьей Каро были в поисках ведущего, на проекте как раз снимали Игоря, – поделилась телеведущая. – Праздник получился великолепным! Я благодарна ему за настроение наших гостей, а он говорит, что мы вдохнули в него силы и заставили снова поверить в себя, ведь какое-то время Игорь был вне профессии.