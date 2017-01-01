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15 привычек привлекательной женщины

Красота

sobesedka 21:04, 14 сентября 2017
Фото: Shutterstock

Быть красивой и очаровательной гораздо проще, чем думают многие. Единственное, что стоит на нашем пути к стройности и привлекательности – обыкновенная лень. 

1. Чтобы иметь свежий вид и хорошее настроение каждый день, высыпайтесь. Только вы знаете, сколько часов для этого нужно: 7, 8 или 10. Главное, утром вы должны чувствовать себя бодрой и отдохнувшей.

2. Каждый день ходите пешком не менее 30–40 минут. Желательно двигаться быстро, чтобы кровь начала циркулировать и питать внутренние органы. Если так вам будет приятнее, считайте шаги во время прогулки. Делайте не менее 1000 шагов каждый день.

3. В течение дня несколько раз делайте 10 приседаний и вращайте руками в разные стороны в течение минуты.

4. Готовьте еду дома, не питайтесь полуфабрикатами. Так вы точно будете знать, что лежит в вашей тарелке и насколько это полезно.

5. Тщательно пережевывайте пищу, делая не менее 20 жевательных движений, перед тем как проглотить кусочек. Так чувство насыщения наступит быстрее и вы съедите гораздо меньше.

6. Выберите минутку-другую в течение дня и просто расслабьтесь, ни о чем не думая. Смотрите «в точку» и гоните от себя любые мысли.

7. Следите за своей осанкой, не сутультесь. Посмотрите на себя в зеркало в момент, когда ваши плечи опущены, а живот расслаблен. Теперь подтянитесь и выпрямитесь и взгляните в зеркало вновь. Заметили разницу? Старайтесь держать себя в форме каждую минуту. Скоро это станет вашей привычкой.

8. Каждый вечер наносите на лицо и руки питательный крем, чтобы поддерживать кожу увлажненной.

9. Контролируйте свою мимику. Не кривляйтесь без надобности, не хмурьте лоб. Потренируйтесь перед зеркалом выражать разные эмоции: удивление, гнев, радость... Вскоре мышцы запомнят эти движения, и вы будете выглядеть гораздо привлекательнее. Постарайтесь также долго не держать мышцы лица напряженными.

10. Ежедневно напрягайте и расслабляйте мышцы шеи, чтобы убрать второй подбородок и придать коже тонус.

11. Найдите для себя интересное хобби и займитесь любимым делом, ведь увлеченные люди выглядят красивее тех, кто постоянно скучает и бездельничает.

12. Ежедневно делайте самомассаж. Растирайте ноги, руки, лицо, живот. Это поможет вашей коже и мышцам дольше оставаться молодыми и подтянутыми.

13. Посещайте врача регулярно, просто чтобы сдать анализы и убедиться, что ваше здоровье в порядке.

14. Общайтесь с подругами. А если у вас их нет, найдите тех, кто вам приятен, и проводите с ними хотя бы один день в неделю.

15. Узнавайте что-то новое каждый день. Учите иностранные слова, читайте энциклопедию. Это поможет поддерживать молодым, активным и тренированным ваш мозг. А значит, ваши глаза будут светиться красотой. 

РАССЛАБЬТЕСЬ

Потратьте несколько минут в день, чтобы снять стресс и оживиться. Сделайте перерыв от вашего компьютера и почитайте книгу перед сном или послушайте музыку, ничего не делая вообще.

Важно!

Пейте больше воды натощак, а также не наедайтесь перед сном.

Теги: Диеты

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