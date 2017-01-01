Владельцев заправок предложили штрафовать за плохой бензин

Правительство предложило ввести штраф за продажу некачественного топлива от 500 тысяч до двух миллионов рублей.

Авторы инициативы считают, что на российских заправках нередко продают некачественное топливо, которое приводит к поломкам авто и загрязняет атмосферу. Они предложили ввести в КоАП новый состав правонарушений, предусматривающий для заправщиков штраф в размере не менее 500 тысяч рублей. За повторное нарушение планируется штрафовать как минимум на два миллиона рублей.

По подсчётам правительства, средний штраф в Москве и Санкт-Петербурге за продажу некачественного топлива составит три миллиона рублей.

Как пишет «Парламентская газета», комитета Госдумы по госстроительству и законодательству одобрил правительственную инициативу. Член комитета Зариф Байгускаров предложил дифференцировать штрафы для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, однако в правительстве заявили, что такого рода нарушения допускают в основном именно ИП.